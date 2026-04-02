Еще семь предприятий достигли соглашения с РЖД по улучшению эффективности работы грузовых вагонов.

13:06

2 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на Международном транспортно-логистическом форуме прошла церемония подписания соглашений о сотрудничестве между владельцами вагонов и ОАО «РЖД».

От имени ОАО «РЖД» документы подписал заместитель генерального директора, начальник Центральной дирекции управления движением, Михаил Глазков. Представители владельцев вагонов, которые подписали документы, включают генерального директора ООО «Русагротранс» Алексея Барбариуша, вице-президента по транспорту и логистике ПАО «Акрон» Игоря Богдана, генерального директора ООО «Специальные контейнерные линии» Романа Гамзалова, генерального директора АО «ОТЛК ЕРА» Алексея Грома, генерального директора ООО «Транспортно-логистическая компания «Старый ключ» Алексея Горбунова, операционного директора ООО «Инком Транс» Романа Цимермана и генерального директора ООО «Красногвардейский элеватор» Ольгу Ганагу.

Стороны согласовали условия и порядок эксплуатации грузовых вагонов на инфраструктуре РЖД, включая их допуск на сеть, определение мест их временного размещения, когда вагоны не задействованы в перевозочном процессе, планирование перевозок, перемещение и отцепку вагонов, а также об условиях и порядке информационного взаимодействия.

Учитывая сегодняшние подписания, договор с ОАО «РЖД» уже заключили 56 владельцев вагонов. Таким образом, общий охват договорными отношениями российского парка грузовых вагонов превышает 58%. Совместная работа в рамках договоров позволяет ОАО «РЖД» снижать нерациональный порожний пробег и минимизировать непроизводительные маневровые перемещения.

В настоящее время РЖД вместе с операторами разрабатывают цифровой модуль «Личный кабинет владельца вагонов». Этот сервис будет обеспечивать оперативный обмен информацией, что позволит сократить время согласования ключевых операций.