С января по март 2026 года объем погрузки на Калининградской железнодорожной линии достиг 226 тысяч тонн.

12:41

С января по март 2026 года Калининградская железная дорога перевезла приблизительно 226 тыс. тонн разнообразных грузов, что на 32,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В частности, было перевезено:

148,7 тыс. тонн жмыхов (-10,9%);

28 тыс. тонн зерна (-65,8%);

12,6 тыс. тонн автомобилей (+87,1%).

Грузооборот за первый квартал достиг 155,2 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – 200,3 млн тонно-км.

В марте было отправлено и загружено 80,5 тыс. тонн грузов на основной линии, что на 39,5% меньше, чем в прошлом году. Грузооборот составил 58 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 76,2 млн тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.