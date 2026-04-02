В первом триместре нынешнего года примерно 3 миллиона пассажиров были отправлены со станций Северной железнодорожной сети.

2026-04-02 12:09
В первом триместре нынешнего года примерно 3 миллиона пассажиров были отправлены со станций Северной железнодорожной сети.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по март 2026 года с железнодорожных вокзалов и станций СЖД было отправлено примерно 3 млн пассажиров (+0,8% к показателю за аналогичный период 2025 года). Из них в дальние рейсы отправились около 1,6 млн (-1,1%), а в пригородные - 1,4 млн (+3,1%).

Общий пассажиропоток за период с января по март 2026 года составил 1,2 млрд пасс.-км, что на 1% меньше, чем за тот же период 2025 года. Включая дальние рейсы – 1,1 млрд пасс.-км (-1,2%), а в пригородном сообщении – 63,4 млн пасс.-км (+3%).

В марте 2026 года было отправлено более 1 млн пассажиров, что на 0,4% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в дальние рейсы отправились 524,6 тыс. (-3%), а в пригородные - 499,6 тыс. (+4,2%).

Пассажиропоток в марте 2026 года составил 371 млн пасс.-км, что на 4,5% меньше, чем за период с января по март 2025 года. Включая дальние рейсы – 348,3 млн пасс.-км (-5%), а в пригородном сообщении – 22,7 млн пасс.-км (+3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

