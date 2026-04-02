Изменения в графике движения пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги ожидаются в апреле из-за обновления инфраструктуры.

С 3 апреля 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги из-за ремонтных работ на четырех станциях.

Так называемые технологические "окна" на станциях Бирюлево-Товарная, Нагатинская и Варшавская запланированы в основном на ночное время с 3 апреля по 1 мая 2026 года в промежутке между 23:50 и 05:20, а на Чертаново - с 6 апреля по 1 мая в те же часы. В связи с этим, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно и не окажут влияния на процесс посадки и высадки пассажиров.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.