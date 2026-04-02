Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги ожидаются в апреле из-за обновления инфраструктуры.

2026-04-02 10:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 3 апреля 2026 года изменится график некоторых пригородных поездов Павелецкого направления Московской железной дороги из-за ремонтных работ на четырех станциях.

Так называемые технологические "окна" на станциях Бирюлево-Товарная, Нагатинская и Варшавская запланированы в основном на ночное время с 3 апреля по 1 мая 2026 года в промежутке между 23:50 и 05:20, а на Чертаново - с 6 апреля по 1 мая в те же часы. В связи с этим, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия.

Ремонтные работы будут проводиться поэтапно и не окажут влияния на процесс посадки и высадки пассажиров.

Московская железная дорога призывает пассажиров отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru