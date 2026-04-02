Загрузка на Железной дороге Дальнего Востока в марте 2026 года увеличилась на 5,7%

Согласно последним данным, в марте 2026 года на ДВЖД было погружено 6,6 млн тонн груза, что на 5,7% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот за март возрос на 13,7% и достиг 23,8 млрд тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период увеличился на 11,1% и составил 29,4 млрд тонно-км.

Общий объем погрузки за период с января по март 2026 года составил 18,3 млн тонн, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На Дальневосточной железной дороге было погружено и отправлено следующее количество грузов:

каменного угля – 8,8 млн тонн (+1,5% по сравнению с январем – мартом 2025 года);

нефти и нефтепродуктов – 2,1 млн тонн (+0,4%);

железной и марганцевой руды – 797 тыс. тонн (+5,6%);

лесоматериалов – 619,7 тыс. тонн (-14,5%);

строительных материалов – 430,9 тыс. тонн (+2,5%);

цветной руды и серного сырья – 346,1 тыс. тонн (+36,8%).

Объем погрузки остальных грузов, включая перечисленные выше номенклатуры, отправленных в контейнерах, составил 600,5 тыс. тонн (+0,4%).

Грузооборот за период с января по март 2026 года увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 63,7 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,9% и составил 79,3 млрд тонно-км, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД.