В первом триместре нынешнего года на железнодорожных переходах Дальневосточной линии уменьшилось число аварий.

2026-04-02 10:22
В течение первых трех месяцев 2026 года на переездах Дальневосточной железной дороги зарегистрировано 5 аварий с участием автомобилей и поездов. Ни один человек не получил травмы или не погиб. Это на одно ДТП меньше, чем за тот же период 2025 года, когда произошло 6 аварий, в одной из которых был ранен один человек.

Все инциденты произошли из-за нарушения водителями правил дорожного движения и выезда на рельсы перед приближающимся поездом, несмотря на запрещающие сигналы. В этом году два ДТП произошли в Сахалинской области, а по одному - в Хабаровском и Приморском краях, а также в ЕАО.

Работники Дальневосточной железной дороги беспокоятся о каждом случае. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 4 переездов в Хабаровском и Приморском краях, асфальтировать подъезды к 46 объектам и обновить резинокордовое покрытие на 29. Кроме того, будет установлено еще 3 современных светодиодных проектора "Стоп-линия", которые проецируют хорошо видимые предупреждающие знаки на дорожное полотно.

Сотрудники ДВЖД регулярно встречаются с водителями, преподавателями и учениками автошкол, руководителями автопредприятий и их сотрудниками, чтобы напомнить о рисках нарушения ПДД и серьезных последствиях столкновения с поездом. Кроме того, железнодорожники регулярно проводят совместные рейды с ГИБДД и местными муниципальными властями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

