В период майских торжеств запланированы дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Москву и Санкт-Петербург.

2026-04-02 09:45
Во время майских праздников, на наиболее популярных маршрутах, в дополнение к обычным дальнему следованию, будут работать дополнительные поезда. Холдинг «РЖД» назначает их для удовлетворения увеличенного спроса пассажиров на поездки. На Урале дополнительные составы свяжут Екатеринбург (Свердловская железная дорога) и Челябинск (ЮУЖД) с Москвой и Санкт-Петербургом.

Поезд № 288/287 на маршруте Челябинск – Екатеринбург – Москва отправится из Челябинска 28 апреля, 2, 6 и 10 мая, из Екатеринбурга – 29 апреля, 3, 7 и 11 мая, обратно из Москвы – 30 апреля, 4, 8 и 12 мая.

Поезд № 240/239 на маршруте Челябинск – Екатеринбург – Санкт-Петербург отправится из Челябинска и Екатеринбурга 29 апреля, обратно из Санкт-Петербурга – 3 мая.

В составах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть специализированные багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцев.

Холдинг «РЖД» следит за изменениями спроса на билеты. В случае необходимости и при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах, а также о назначении дополнительных поездов.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

