Для пассажиров городских электропоездов Красноярска стал доступен новый сервис онлайн-оплаты проезда

Компания «Краспригород» расширила возможности безналичной оплаты проезда в рамках развития проекта «Городская электричка Красноярска».
Обновленное мобильное приложение «V3: Транспорт Красноярска», ранее действовавшее только в автобусах, троллейбусах и трамваях, стало доступно и пассажирам городских электропоездов. Его функционал позволяет пользователям моментально оформить разовый билет на проезд по внутригородским маршрутам за полную стоимость в одном направлении.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, пассажиру нужно скачать мобильное приложение «V3: Транспорт Красноярск» (представлено в популярных магазинах приложений). Для оплаты проезда необходимо сканировать QR-код или ввести цифровой код с информационного стикера (размещены в вагонах городских электропоездов).
В качестве подтверждения оплаты достаточно показать разъездному кассиру онлайн-чек на экране мобильного устройства.
Добавим, что это не первый сервис для онлайн-покупки билетов, доступный в городских электропоездах Красноярской железной дороги. Мобильное приложение «ЖД Пассажирам» позволяет оформлять не только разовые проездные документы за полную стоимость, но и льготные электронные билеты студентам и школьникам (50% от стоимости проезда), а также разовые безденежные билеты федеральным льготникам.
Также проезд можно оплатить с помощью банковской карты непосредственно в вагоне электропоезда.
Уточнить расписание движения электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
