В период майских торжеств на Горьковском железнодорожном направлении запланированы дополнительные рейсы из Кирова.

09:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во время майских праздников, когда спрос на билеты увеличивается, на Горьковской железной дороге будут курсировать дополнительные дальнего следования поезда №№ 231/232 и 253/254 по маршруту Киров – Москва, а также № 223/224 по маршруту Киров – Санкт-Петербург.

Поезд № 253/254 отправится из Кирова 30 апреля и 8 мая в 02:19 и прибудет в Москву в тот же день в 14:08. Обратный рейс из Москвы запланирован на 1 и 9 мая в 00:30, прибытие в Киров ожидается в тот же день в 14:33.

Поезд № 231/232 отправится из Кирова 3 и 11 мая в 02:11 и прибудет в Москву в 14:08. Обратный рейс из Москвы запланирован на те же даты в 21:25, прибытие в Киров ожидается на следующий день в 10:00.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Нижний Новгород и Владимир.

Поезд № 223/224 отправится из Кирова 30 апреля, 2, 7 и 10 мая в 08:15 и прибудет в Санкт-Петербург на следующий день в 08:40. Обратный рейс из Санкт-Петербурга запланирован на 1, 3, 8 и 11 мая в 15:30, прибытие в Киров ожидается на следующий день в 13:51.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Дополнительную информацию о правилах покупки билетов и расписании движения поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.