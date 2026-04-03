Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Возобновилась работа поездов в районе станции Бряндино в Ульяновской области

2026-04-03 17:03
Работники железной дороги успешно завершили все необходимые ремонтные работы в районе станции Бряндино в Ульяновской области, где 3 апреля случился сход вагонов пассажирского поезда № 302, следовавшего из Москвы в Челябинск.

Сначала по данному участку проехал грузовой поезд, а после него - пассажирский.

РЖД предпринимает все возможные шаги для минимизации времени задержки поездов и их быстрого возвращения к обычному расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru