Возобновилась работа поездов в районе станции Бряндино в Ульяновской области

17:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники железной дороги успешно завершили все необходимые ремонтные работы в районе станции Бряндино в Ульяновской области, где 3 апреля случился сход вагонов пассажирского поезда № 302, следовавшего из Москвы в Челябинск.

Сначала по данному участку проехал грузовой поезд, а после него - пассажирский.

РЖД предпринимает все возможные шаги для минимизации времени задержки поездов и их быстрого возвращения к обычному расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России).