Посетители пригородных железнодорожных маршрутов в Омском регионе и Алтайском районе имеют возможность приобрести билеты через мессенджер Max.

15:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь жители Омской области и Алтайского края могут приобрести билеты на пригородные поезда через чат-боты компаний «Омск-пригород» и «Алтай-Пригород» в мессенджере Max.

Для удобства перехода к чат-боту можно использовать QR-код, который размещен на станциях и остановках.

При покупке билета через чат-бота необходимо указать дату поездки, станцию отправления и прибытия, выбрать подходящий электропоезд и тип билета, а затем произвести оплату с помощью системы быстрых платежей. После успешной оплаты пассажир получает в чат-боте 2 QR-кода: один для предъявления контролеру в электропоезде, другой для прохода через турникеты. Сервис предоставляет возможность заранее планировать поездки (предварительная продажа открыта за 10 дней).

Служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД уточнила, что прежние методы приобретения билетов на пригородные поезда остаются в силе.