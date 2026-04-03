Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Посетители пригородных железнодорожных маршрутов в Омском регионе и Алтайском районе имеют возможность приобрести билеты через мессенджер Max.

2026-04-03 15:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Теперь жители Омской области и Алтайского края могут приобрести билеты на пригородные поезда через чат-боты компаний «Омск-пригород» и «Алтай-Пригород» в мессенджере Max.

Для удобства перехода к чат-боту можно использовать QR-код, который размещен на станциях и остановках.

При покупке билета через чат-бота необходимо указать дату поездки, станцию отправления и прибытия, выбрать подходящий электропоезд и тип билета, а затем произвести оплату с помощью системы быстрых платежей. После успешной оплаты пассажир получает в чат-боте 2 QR-кода: один для предъявления контролеру в электропоезде, другой для прохода через турникеты. Сервис предоставляет возможность заранее планировать поездки (предварительная продажа открыта за 10 дней).

Служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД уточнила, что прежние методы приобретения билетов на пригородные поезда остаются в силе.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru