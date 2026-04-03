Запасной состав с пассажирами поезда № 302 Москва – Челябинск начал свое движение из Ульяновска.

15:09

Поезд под номером 902 следует до Челябинска, делая остановки в соответствии с обычным расписанием поезда № 302.

В вагонах поддерживается уютная температура, а проводники предоставляют всю необходимую помощь и поддержку пассажирам.

Во время путешествия пассажиры будут обеспечены пищей.

Актуальную информацию о движении поезда можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на нашем веб-сайте или по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любого региона России).