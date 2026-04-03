В летний период по Новосибирской области будет осуществляться движение 34 дополнительных составов.

В теплое время года по различным направлениям Новосибирской области будет работать 34 дополнительных электропоезда для удобства пассажиров, отправляющихся на дачи и в места отдыха.

С 6 апреля запланированы 2 дополнительных электропоезда № 6655/6656 на участке Новосибирск – Искитим – Новосибирск.

Кроме того, с 6 апреля будет курсировать электропоезд № 6809 по маршруту Новосибирск – Тогучин (ежедневно, за исключением вторника и пятницы). С 7 апреля начнет свою работу электропоезд № 6805 Новосибирск – Тогучин (по вторникам и пятницам).

С 25 апреля запланированы электропоезда № 6803/6804/6815/6816 по маршруту Новосибирск – Буготак – Новосибирск и электропоезд № 6822 Восточная – Новосибирск (ежедневно). Также будут курсировать электропоезда №6851/6874/6811/6812 на участке Новосибирск – Буготак – Новосибирск и № 6843/6844 на участке Новосибирск – Изынский – Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

С 11 апреля на летний сезон запланированы электропоезда № 6505/6506/6511/6512 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск (ежедневно) и электропоезд № 6504 Сокур через Инскую – Новосибирск (ежедневно).

Также с 11 апреля будет курсировать электропоезд № 6503 Новосибирск – Сокур через Инскую (ежедневно, кроме понедельника и четверга), с 13 апреля – электропоезд № 6531 Новосибирск – Сокур через Инскую (по понедельникам и четвергам).

С 25 апреля запланированы электропоезда № 6515/6516 Новосибирск – Жеребцово – Новосибирск (ежедневно).

Обратите внимание, что с 6 апреля на участке Новосибирск – Инская – Новосибирск из расписания исключаются пригородные поезда № 7501/7502, с 13 апреля – электропоезды № 7503/7504/7505, которые работали в зимний период.

С 18-го апреля начинают курсировать электрички № 6353/6354/6364 по маршруту Новосибирск – Коченево – Новосибирск (в субботу и воскресенье), а также электричка № 6320 Дупленская – Новосибирск (ежедневно). Кроме того, будут ходить электрички № 6416/6415/6456 Новосибирск – Ояш – Новосибирск (ежедневно) и № 6406 Новосибирск – Мошково (ежедневно).

Фирма «Экспресс-пригород» призывает пассажиров быть бдительными и учитывать изменения в расписании при планировании своих поездок.

