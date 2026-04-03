С 17 апреля в Кировской области начнут ходить "дачные" электропоезда.

2026-04-03 12:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В свете открытия сезона дач, на Горьковской железнодорожной линии запланированы дополнительные пригородные поезда по наиболее популярным направлениям.

Таким образом, с 17 апреля 2026 года начнут ходить электрички № 6305/6306 и № 6307/6308 на маршруте Киров – Лянгасово.

С 18 апреля будет запущен электропоезд № 6333/6334 на маршруте Киров – Стрижи, а с 25 апреля – № 6613/6614 на маршруте Киров – Великая.

Все дополнительные поезда будут работать ежедневно.

Пассажиры могут узнать расписание пригородных поездов на веб-сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в клиентском центре ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в информационной службе на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

