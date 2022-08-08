Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В рамках проекта «Городской поезд» (Юго-Восточная магистраль) открыты новый пригородный маршрут Тамбов – Котовск и транспортно пересадочный узел «Радужный»

2022-08-08 11:33
Пригородный 12-километровый маршрут Тамбов – Котовск и транспортно-пересадочный узел в микрорайоне областного центра «Радужный» открыли в рамках проекта «Городской поезд».

На участке были реконструированы 6 остановочных пунктов, уложен асфальт на тротуарах, установлены ограждения, указатели, стенды со справочной информацией и павильоны для пассажиров, ожидающих поезд. Также благоустроили территории, прилегающие к железнодорожным путям, и оборудовали освещение.

В ходе работ по обустройству транспортно-пересадочного узла «Радужный» сделали пешеходные подходы, участок автодороги и разворотное кольцо автобусов у платформы.

По словам начальника Юго-Восточной железной дороги Павла Иванова, новый маршрут – это полностью обновленная инфраструктура: системы связи, автоматики, управления, автоблокировки движения поезда. Расписание рельсовых автобусов будет увязано с графиком движения городского общественного транспорта.

Напомним: «Городской поезд» – совместный проект АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье», администрации Тамбовской области и Юго-Восточной железной дороги. Его цель – обеспечение перевозок жителей Тамбовской городской агломерации к местам работы и учебы без пересадок, а также повышение пропускной способности улиц областного центра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

