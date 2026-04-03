Осуществлена транспортировка пассажиров поезда № 302 Москва – Челябинск до Ульяновска, где будет отправлен запасной состав для дальнейшего пути.

11:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Некоторые пассажиры поезда № 302, следующего из Москвы в Челябинск, уже были перевезены на железнодорожном автобусе до станции Ульяновск-Центральный. Весь багаж также будет доставлен туда.

В дополнение к этому, управление Ульяновской области выделело 5 автобусов для транспортировки пассажиров.

На станции Ульяновск-Центральный будет подготовлен запасной состав для дальнейшего следования, чтобы пассажиры могли продолжить свое путешествие до мест назначения.

На данный момент там устроен пункт медицинского обследования пассажиров для предоставления необходимой помощи.

В РЖД установлена «горячая линия» для вопросов, связанных с инцидентом: 8 (800) 775-00-00, затем нажмите 2 (звонок из любого места в России бесплатен).