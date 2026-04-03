Северная железнодорожная компания выражает беспокойство по поводу увеличения аварий на железнодорожных переездах.

2026-04-03 10:57
Северная железнодорожная компания выражает беспокойство по поводу увеличения аварий на железнодорожных переездах.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года было отмечено увеличение аварий на железнодорожных переездах, находящихся в зоне деятельности Северной железной дороги. За первые три месяца года было зарегистрировано 5 аварий: две из них произошли в Ярославской области, а по одной в Республике Коми, Костромской и Ивановской областях. Один человек получил травмы. Для сопоставления: с января по март 2025 года на переездах Северной железнодорожной линии было зафиксировано всего одно ДТП, в результате которого три человека получили травмы.

В январе и феврале текущего года два раза происходили аварии на участке между станциями Ярославль и Ярославль-Пристань. В обоих случаях причиной стал выезд автомобиля на рельсы перед приближающимся поездом. Машинисты применяли экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Как правило, причиной аварий на переездах становится игнорирование запрещающих сигналов и грубые нарушения ПДД водителями, которые подвергают опасности не только себя, но и пассажиров и работников железной дороги.

Северная железная дорога призывает водителей быть внимательными и не становиться причиной аварий. Напоминаем, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов влечет административную ответственность и штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения – на срок до 1 года, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

