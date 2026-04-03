В марте 2026 года объем погрузки на Красноярской железнодорожной линии достиг 7,1 миллиона тонн.

В марте 2026 года на Красноярской железнодорожной магистрали было перевезено 7,1 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.
Грузооборот за этот месяц возрос на 5,4% и составил 13,2 млрд тарифных тонно-км. Если учесть пробег вагонов без груза, то грузооборот увеличился на 3,9% и достиг 15,4 млрд тонно-км.
За первый квартал 2026 года было перевезено 20,2 млн тонн грузов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
С января по март на Красноярской железной дороге были перевезены следующие грузы:
Объем перевезенных остальных грузов, включая перечисленные выше и отправленные в контейнерах, составил 602 тыс. тонн.
Грузооборот за первый квартал 2026 года составил 36,8 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 42,8 млрд тонно-км (снижение на 1,2%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.