В марте 2026 года объем погрузки на Красноярской железнодорожной линии достиг 7,1 миллиона тонн.

2026-04-03 10:51
В марте 2026 года объем погрузки на Красноярской железнодорожной линии достиг 7,1 миллиона тонн.
В марте 2026 года на Красноярской железнодорожной магистрали было перевезено 7,1 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Грузооборот за этот месяц возрос на 5,4% и составил 13,2 млрд тарифных тонно-км. Если учесть пробег вагонов без груза, то грузооборот увеличился на 3,9% и достиг 15,4 млрд тонно-км.

За первый квартал 2026 года было перевезено 20,2 млн тонн грузов, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

С января по март на Красноярской железной дороге были перевезены следующие грузы:

  • каменный уголь – 15 млн тонн (снижение на 4% по сравнению с январем – мартом 2025 года);
  • нефть и нефтепродукты – 1,6 млн (без изменений по сравнению с прошлым годом);
  • руда цветных и серных металлов – 1,1 млн тонн (снижение на 18,5%);
  • руда железная и марганцевая – 391,6 тыс. тонн (снижение на 3,4%);
  • зерно – 361,7 тыс. тонн (рост на 29%);
  • строительные материалы – 232,4 тыс. тонн (рост на 22%).

Объем перевезенных остальных грузов, включая перечисленные выше и отправленные в контейнерах, составил 602 тыс. тонн.

Грузооборот за первый квартал 2026 года составил 36,8 млрд тарифных тонно-км (снижение на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 42,8 млрд тонно-км (снижение на 1,2%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.

