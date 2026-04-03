С января по март 2026 года на Дальневосточной магистрали было перевезено на 6,5% больше пассажиров, чем в предыдущий период.

Согласно оперативной информации, с января по март 2026 года с платформ Дальневосточной железнодорожной магистрали было отправлено 2,5 млн пассажиров, что на 6,5% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Из них 1,8 млн пассажиров отправились в пригородном транспорте (+11,8%), а 847,4 тыс. в дальних направлениях (-3,3%).

За первый квартал 2026 года пассажирооборот достиг 588,5 млн пасс.-км, что соответствует уровню за аналогичный период предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 98 млн пасс.-км (+9,1%), а в дальних направлениях – 490,6 млн пасс.-км (-1,9%).

В марте 2026 года с платформ Дальневосточной железной дороги было отправлено 971 тыс. пассажиров, что на 5,4% больше по сравнению с мартом 2025 года. Из них в пригородном сообщении – 673,2 тыс. (+11,5%), в дальнем следовании – 297,3 тыс. (-6,2%).

Пассажирооборот в марте 2026 года составил 207,5 млн пасс.-км, что на 2,7% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 35,1 млн пасс.-км (+6,2%), а в дальних направлениях – 172,5 млн пасс.-км (-4,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.