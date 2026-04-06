В первом квартале 2026 года количество перевезенных пассажиров по маршрутам межрегионального проекта «Соединяя Черноземье» на Юго-Восточной магистрали увеличилось на 13,6%

2026-04-06 15:36
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом квартале 2026 года по маршрутам проекта «Соединяя Черноземье», объединяющего Воронежскую, Белгородскую, Липецкую, Тамбовскую и Курскую области, поезда перевезли 50,4 тыс. пассажиров. Это на 13,6% больше, чем за тот же период 2025 года.

За 3 месяца ускоренные составы совершили более 370 рейсов. Самые востребованные из них:

  •  Воронеж – Старый Оскол – Белгород (20,3 тыс. пассажиров, 158 рейсов);
  •  Воронеж – Мичуринск – Тамбов (13,8 тыс. пассажиров, 49 рейсов);
  •  Воронеж – Липецк – Елец (11,3 тыс. пассажиров, 77 рейсов).

В 2025 году межрегиональные поезда осуществили 1413 рейсов и перевезли 183 тыс. пассажиров (+26% к 2024 году).

Детальную информацию о расписании движения поездов проекта «Соединяя Черноземье» можно получить в билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

