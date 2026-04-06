Новый регулярный путь между Санкт-Петербургом и Гатчиной был введен в эксплуатацию.

2026-04-06 15:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 апреля 2026 года началось регулярное движение поездов на участке Гатчина – Балтийский вокзал – Гатчина. Это шестой так называемый «такт» на территории Октябрьской железной дороги.

Введение регулярного движения пригородных электропоездов на Балтийском направлении поможет удовлетворить постоянно увеличивающийся спрос на пригородные пассажирские перевозки и продолжить интеграцию пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную систему агломерации. Кроме того, внедрение регулярного расписания на маршруте до Гатчины будет способствовать развитию туристского потенциала города.

В торжественной церемонии запуска маршрута приняли участие руководитель Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Спрос на поездки между Санкт-Петербургом и Гатчиной постоянно растет. Введение регулярного движения с ритмичными интервалами движения сделает поездки между двумя городами еще более удобными для большего количества людей. Такой график создает надежную транспортную основу для растущего пассажиропотока на этом направлении», – отметил руководитель Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

Поезда будут курсировать с удобным 30-минутным интервалом: в утренний час пик от станции Гатчина-Балтийская – с 05:55 до 08:55, в вечерний час пик от Балтийского вокзала – с 16:50 до 18:50, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

