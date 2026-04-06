В марте этого года на территории Московской железной дороги было организовано и отправлено свыше 60 двойных контейнерных составов.

В марте 2026 года на территории Московской железной дороги был собран и отправлен 61 двойной контейнерный поезд, что на 74% превышает показатели за тот же период 2025 года.

Использование метода сборки и отправки двойных контейнерных поездов позволяет увеличить количество грузоперевозок, сократить время доставки, усилить интенсивность потока и более эффективно использовать пропускную способность железнодорожных маршрутов, что особенно актуально во время летней путевой кампании. Кроме того, отправка двойных контейнерных поездов способствует сокращению расхода электроэнергии на движение поездов и более рациональному использованию рабочего времени локомотивных бригад.

Метод сборки двойных контейнерных поездов используется на нескольких станциях МЖД: Бекасово-Сортировочное, Люблино, Орехово-Зуево и Электроугли, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.