На Свердловскую железнодорожную магистраль прибыл праздничный 800-й тепловоз 2ТЭ25Км с уникальной окраской

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25Км с юбилейным номером 800 был доставлен в локомотивное депо Тюмень им. В. Ф. Соснина, которое находится на Свердловской железной дороге. Локомотив отличается уникальной тематической окраской (ливреей), выполненной в цветах РЖД с элегантным геометрическим узором. На борту есть надпись «Я 800-й».

Внешний облик подчеркивает современность и уникальность машины, демонстрирует достижения российского машиностроения, техническое и технологическое прогрессирование холдинга «РЖД». Эксклюзивная цветовая схема юбилейного тепловоза призвана усилить культурно-эстетический образ тягового подвижного состава и привлечь внимание граждан к железнодорожному транспорту.

2ТЭ25Км предназначен для перевозки грузовых поездов массой до 6400 тонн при температуре окружающей среды от -50°С до +40°С. Тепловозы этой серии используются для перевозки нефтехимических грузов с севера УрФО по маршруту Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Они способны перевозить более тяжелые (на 20%) составы, чем локомотивы предыдущих серий, и обладают повышенным коэффициентом использования мощности дизеля.

В 2025 году на Свердловскую железную дорогу было доставлено 8 магистральных тепловозов 2ТЭ25Км. Все они находятся в эксплуатации в локомотивном депо Тюмень им. В. Ф. Соснина, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.