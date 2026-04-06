Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Свердловскую железнодорожную магистраль прибыл праздничный 800-й тепловоз 2ТЭ25Км с уникальной окраской

2026-04-06 14:54
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25Км с юбилейным номером 800 был доставлен в локомотивное депо Тюмень им. В. Ф. Соснина, которое находится на Свердловской железной дороге. Локомотив отличается уникальной тематической окраской (ливреей), выполненной в цветах РЖД с элегантным геометрическим узором. На борту есть надпись «Я 800-й».

Внешний облик подчеркивает современность и уникальность машины, демонстрирует достижения российского машиностроения, техническое и технологическое прогрессирование холдинга «РЖД». Эксклюзивная цветовая схема юбилейного тепловоза призвана усилить культурно-эстетический образ тягового подвижного состава и привлечь внимание граждан к железнодорожному транспорту.

2ТЭ25Км предназначен для перевозки грузовых поездов массой до 6400 тонн при температуре окружающей среды от -50°С до +40°С. Тепловозы этой серии используются для перевозки нефтехимических грузов с севера УрФО по маршруту Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Они способны перевозить более тяжелые (на 20%) составы, чем локомотивы предыдущих серий, и обладают повышенным коэффициентом использования мощности дизеля.

В 2025 году на Свердловскую железную дорогу было доставлено 8 магистральных тепловозов 2ТЭ25Км. Все они находятся в эксплуатации в локомотивном депо Тюмень им. В. Ф. Соснина, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru