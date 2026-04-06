В текущем году на железнодорожную сеть РЖД будет поставлено 11 новых электропоездов типа "Финист".

13:53

Предполагается, что 11 новых комплектов (58 вагонов) электропоездов «Финист», производимых на предприятии «Уральские локомотивы», входящем в группу «Синара – Транспортные Машины», будут отправлены в регионы России в рамках поставки подвижного состава в 2026 году, включая:

Краснодарский край (на маршруты Горячий Ключ – Туапсе – Аэропорт Сочи, Краснодар – Анапа – Краснодар, Краснодар – Армавир – Белореченская);

Республику Башкортостан (Уфа – Кандры, Уфа – Белорецк) и для работы на межрегиональном маршруте с Челябинской областью (Уфа – Магнитогорск);

Санкт-Петербург и Ленинградскую область (Санкт-Петербург – Гатчина);

Свердловскую область (на различных маршрутах).

Из 11 комплектов 10 будут состоять из пяти вагонов, а один - из восьми.

Среди новых поездов также будут 5 «Финистов» серии ЭС104, работающих на постоянном токе, и 6 двухсистемных ЭС105, работающих как на постоянном, так и переменном токе.

Все поезда характеризуются повышенным уровнем комфорта, оборудованы удобными санузлами, системами климат-контроля, USB-разъемами, подъемниками и креплениями для инвалидных колясок.

Напоминаем: еще 4 электропоезда были поставлены заблаговременно – в декабре 2025 года из планов 2026 года (3 «Финиста» серии ЭС104 и 1 – ЭС105). Всего на сети российских железных дорог в настоящее время эксплуатируется уже 49 электропоездов «Финист» в 5- и 8-вагонной составности, из них 46 поездов – серии ЭС104 и 3 – двухсистемных ЭС105.