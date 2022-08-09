На вокзалах СКЖД оплатить билеты на поезда дальнего следования можно с помощью системы быстрых платежей

На вокзалах СКЖД оплатить билеты на поезда дальнего следования можно с помощью системы быстрых платежей

14:41

Холдинг «ЖД» совместно с Банком ВТБ запускает новый способ безналичной оплаты билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей (СБП). Теперь оплачивать поездки станет проще, удобнее и быстрее.

Технология позволяет осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране платежного терминала. Денежные средства поступают на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром. Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ.

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно. Сейчас оплатить проездные и перевозочные документы с помощью СБП можно в специализированных билетных кассах, обозначенных специальным значком. Они расположены на 12 крупных вокзалах: в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саратове, Иркутске, Самаре, Хабаровске, Новосибирске, а также на Ленинградском и Казанском вокзалах в Москве и на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

В дальнейшем география вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться.

До конца года возможность покупать билеты на поезда с помощью СБП также появится на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.