Северная железная дорога занимается транспортировкой щебня для восстановления автомобильных дорог в Костромском регионе.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Северная транспортная артерия обеспечивает поставку щебня в Костромскую область для выполнения ремонтных работ на автодорогах региона. 12,5 тыс. тонн груза уже были доставлены по железнодорожным путям в марте 2026 года на станции Буй и Шарья.

Сотрудники железной дороги не просто перевозят строительные материалы на ближайшую к месту работ станцию, но и с помощью выездных мобильных бригад перегружают его на автомобильный транспорт. Эта услуга дает возможность работать с грузом не только на грузовых терминалах, но и на любых станциях и объектах заказчиков.

Таким образом, для компаний, занимающихся дорожным строительством, оптимизируется процесс доставки: значительно уменьшается автомобильная часть перевозки, что особенно важно весной, когда дороги закрывают для проезда грузовых автомобилей.

В общей сложности до конца мая на станции Буй, Шарья и Нея для выполнения дорожно-строительных работ в Костромской области будет доставлено 46 тыс. тонн щебня, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.