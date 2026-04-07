С начала 30 апреля возможность посещения Абхазии снова будет доступна по «универсальному» билету.

21:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 30 апреля до 30 сентября текущего года пассажиры дальнего следования снова получат возможность отправиться в путешествие в Республику Абхазию, воспользовавшись удобным мультимодальным маршрутом «поезд+автобус».

Уютные автобусы, следующие до Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона и Сухума, будут ежедневно отправляться от железнодорожного вокзала Адлер и возвращаться обратно. Расписание автобусов согласовано с временем прибытия и отправления поездов дальнего следования.

Талон на перевозку автотранспортом от/до железнодорожного вокзала Адлер до населенных пунктов Республики Абхазия можно приобрести одновременно с железнодорожным билетом онлайн на сайте ОАО «РЖД», в веб-приложении и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. При покупке через интернет необходимо указать начальный и конечный пункты маршрута и выбрать «Маршруты с пересадками». Оформление талонов на проезд в автобусе прекращается за 36 часов до начала перевозки.

Стоит отметить, что при проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза ручной клади весом не более 30 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см. Перевозка животных в автобусах запрещена.

Дополнительную информацию о мультимодальном сообщении с Абхазией можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.