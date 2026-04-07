Транспортировка контейнеров достигла 1,9 млн ДФЭ в период с января по март
2026-04-0719:25
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2026 года через сеть ОАО «РЖД» было перевезено 1 млн 904 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2% меньше, чем за тот же период 2025 года. Включая 725,2 тыс. ДФЭ (-4,4%) во внутреннем сообщении и 465,3 тыс. ДФЭ (+4,1%) в импортном.
Общее число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, достигло 1 млн 368 тыс. ДФЭ (-0,7%), включая 416,2 тыс. ДФЭ (+3,5%) в импортном сообщении и 416,2 тыс. ДФЭ (-2,4%) на экспорт.
В общей сложности в контейнерах было перевезено 19,8 млн тонн грузов (-2,5%), включая:
химикаты и сода – 216,8 тыс. ДФЭ (+6,1% по сравнению с январем – мартом 2025 года);
промышленные товары – 131,4 тыс. (+27,2%);
метизы – 116,5 тыс. (+9%);
лесные грузы – 109,9 тыс. (-26%);
химические и минеральные удобрения – 105,6 тыс. (-13,8%);
бумага – 94 тыс. (-2,5%);
автомобили и комплектующие – 90,4 тыс. (+1,7%);
машины, станки, двигатели – 88,7 тыс. (-1,1%);
черные металлы – 54,8 тыс. (+5,9%);
прочие и сборные грузы – 50,4 тыс. (-2,8%);
зерно – 45,7 тыс. (+6,5%);
цветные металлы – 45,1 тыс. (+10,6%);
строительные грузы – 34,8 тыс. (-23,3%);
нефть и нефтепродукты – 24 тыс. (+12,9%);
продукты перемола – 9,9 тыс. (-16,6%);
цветная руда и серное сырье – 9,3 тыс. (+36,2%);
рыба – 7,4 тыс. (-16,7%);
мясо и животное масло – 5,9 тыс. (-5,3%);
картофель, овощи, фрукты – 3 тыс. (+4,4%);
другие продовольственные товары – 77,4 тыс. (+0,7%).
