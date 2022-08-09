Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале Екатеринбург стал доступен сервис оплаты билетов на поезд через систему быстрых платежей

2022-08-09 12:58
На вокзале Екатеринбург стал доступен сервис оплаты билетов на поезд через систему быстрых платежей
Холдинг «ЖД» совместно с Банком ВТБ (ПАО) запускает новый способ безналичной оплаты билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей (СБП). Теперь оплачивать поездки станет проще, удобнее и быстрее.

Технология позволяет осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране платежного терминала. Денежные средства поступают на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром. Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ (ПАО).

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно. Сейчас специализированные кассы есть на 12 крупнейших вокзалах: Ленинградском и Казанском – в Москве, Московском – в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань-Пассажирская, Нижний Новгород, Саратов, Иркутск, Самара, Хабаровск, Новосибирск-Главный. География вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться.

На железнодорожном вокзале Екатеринбург оплатить проездные и перевозочные документы с помощью СБП сейчас можно в специализированных билетных кассах №№ 5 и 8 (они отмечены специальным знаком).

До конца года возможность покупать билеты на поезда с помощью СБП появится и онлайн – на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

 

