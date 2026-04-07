В Дагестане идут активные мероприятия по ремонту и обновлению железнодорожной системы.

В Дагестане продолжаются мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры, которая была повреждена из-за необычно сильных ливней.
Основной фокус сосредоточен на участке между станциями Хасав-Юрт и Кади-Юрт, где 28 марта из-за сильных осадков произошло обрушение двух железнодорожных мостов.
На место происшествия доставлено металлическое пролетное строение. В данный момент опоры мостовых сооружений укрепляются тетраподами и бутовым камнем. Идут подготовительные работы по установке пролетного строения.
На участок Каякент – Берикей для восстановления железнодорожного моста будет доставлено металлическое пролетное строение. Ведется очистка русла реки, а также установка консольных конструкций, тротуарных настилов и перильного ограждения.
На некоторых участках продолжается восстановление железнодорожного полотна и автоматических систем регулирования движения поездов, которые были повреждены в результате второй волны стихии, обрушившейся на регион 5 апреля.
В данный момент работы ведутся на станциях Дагестанские Огни, Дербент, Араблинский, Тарки, а также на участках Мамед-Кала – Дагестанские Огни и Дербент – Араблинский.
Движение пригородных поездов в Дагестане осуществляется в полном объеме. Однако из-за проведения восстановительных работ у некоторых электропоездов могут возникнуть задержки в пути следования.