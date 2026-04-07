Экспозиция, посвященная годовщине Саввы Мамонтова, начала свою работу на станции Ярославль-Центральный.

2026-04-07 17:20
Экспозиция, посвященная годовщине Саввы Мамонтова, начала свою работу на станции Ярославль-Центральный.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

7 апреля 2026 года на станции Ярославль-Главный была открыта экспозиция «Миллионер, железнодорожник и, кругом, артист» в честь 185-летия промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Выставка организована в сотрудничестве с Государственным историко-художественным и литературным музеем-заповедником «Абрамцево» и расскрывает образ Мамонтова как предпринимателя и общественного деятеля.

«Cавва Иванович Мамонтов – важная личность для северян, его считают создателем Северной магистрали, он внес значительный вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры страны. Мы надеемся, что в Год пассажира, объявленный в ОАО «РЖД», экспозиция поможет посетителям больше узнать о прошлом для сохранения нашей общей истории», – заявил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Организаторы выставили уникальные канцелярские принадлежности из рабочего кабинета Саввы Мамонтова – перьевую ручку и чернильницу, которыми он вносил правки в документы по строительству Северной железной дороги. Сегодня посетители выставки могут заполнить юбилейную открытку с использованием исторических предметов и отправить ее адресату.

Выставка будет открыта с 7 апреля по 15 мая в зале ожидания железнодорожного вокзала Ярославль-Главный (2 этаж здания билетных касс дальнего следования). Вход бесплатный.

После этого экспозицию смогут посмотреть в Костроме, Вологде и Архангельске, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

