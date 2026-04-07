С 2 июня из Казани до курортных зон южной России запланированы дополнительные рейсы поездов.

2026-04-07 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В теплое время года на Горьковской железнодорожной магистрали запланированы дополнительные дальнего следования поезда № 491/492 на маршруте Казань – Адлер и № 509/510 на маршруте Казань – Новороссийск.

Таким образом, поезд № 491/492 будет отправляться каждые два дня. Первый рейс из столицы Татарстана запланирован на 2 июня в 07:20, из Адлера – на 4 июня в 10:41.

Поезд № 509/510 также будет отправляться каждые два дня. Первый рейс из Казани запланирован на 6 июня в 22:48, из Новороссийска – на 9 июня в 00:25.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Ульяновск, Саратов и Волгоград.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах приобретения проездных документов и о движении поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

