С 2 июня из Казани до курортных зон южной России запланированы дополнительные рейсы поездов.

В теплое время года на Горьковской железнодорожной магистрали запланированы дополнительные дальнего следования поезда № 491/492 на маршруте Казань – Адлер и № 509/510 на маршруте Казань – Новороссийск.

Таким образом, поезд № 491/492 будет отправляться каждые два дня. Первый рейс из столицы Татарстана запланирован на 2 июня в 07:20, из Адлера – на 4 июня в 10:41.

Поезд № 509/510 также будет отправляться каждые два дня. Первый рейс из Казани запланирован на 6 июня в 22:48, из Новороссийска – на 9 июня в 00:25.

В маршруте предусмотрены остановки, включая Ульяновск, Саратов и Волгоград.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах приобретения проездных документов и о движении поездов можно найти на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел.: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.