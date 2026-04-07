С начала года до марта 2026 года, близко к 670 тыс. пассажиров были отправлены со станций Железнодорожного узла Забайкальского региона.

2026-04-07 09:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по март 2026 года с платформ Забайкальской железнодорожной магистрали было отправлено 668,7 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 198,5 тыс. (-3,3%), в дальнем следовании - 470,3 тыс. (+4,5%).

Общий пассажиропоток с начала 2026 года достиг 409,8 млн пасс.-км, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий период 2025 года. Включая в пригородном сообщении - 10,7 млн пасс.-км (-0,7%), в дальнем следовании - 399,1 млн пасс.-км (-1,1%).

В марте 2025 года с платформ Забайкальской железнодорожной магистрали было отправлено 242,4 тыс. пассажиров, что на 2,6% больше, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 72,5 тыс. (-2,9%), в дальнем следовании - 169,9 тыс. (+5,2%).

Общий пассажиропоток в марте 2025 года составил 147,7 млн пасс.-км, что на 1,1% меньше показателя за соответствующий период 2025 года. Включая в пригородном сообщении - 3,9 млн пасс.-км (-1,3%), в дальнем следовании - 143,8 млн пасс.-км (-1,1%), информировала служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

