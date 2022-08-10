Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начинается укладка нового пути на станции Москва-Пассажирская-Казанская

2022-08-10 12:53
На станции Москва-Пассажирская-Казанская начинается укладка 2 главного пути. После окончания этого этапа работ начнется строительство путепровода тоннельного типа для МЦД-3, который будет развернут в сторону Митьковской ветви и пройдет под 3 и 4 главными путями. Путепровод соединит Казанское направление с Митьковской ветвью (соединительная железнодорожная ветвь между линиями Казанского направления – с одной стороны и Ярославского и Ленинградского (ОЖД) направлений – с другой). Это позволит в перспективе обеспечить движение поездов МЦД-3 Крюково – Раменское.

Строительство ведется круглосуточно с 01:00 7 августа до 05:10 23 августа, что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ. Ежедневно в работах задействовано более 200 человек и 40 единиц техники, в том числе буровые машины, бульдозеры, экскаваторы, путеукладчики, путевые машины для монтажа контактной сети. В настоящее время демонтировано 1,4 км 2 главного пути, ведется строительство подпорной стены, удерживающей путь, и формирование земляного полотна. Кроме того, завершается возведение шпунтового ограждения зоны строительства нового тоннеля. Параллельно ведутся работы по устройству контактной сети для нового пути.

Движение поездов на участке Москва – Перово на период работ организовано по трем путям.

МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и сообщает, что движение поездов Казанского направления по завершении работ восстановится в полном объеме сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

