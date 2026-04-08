РЖД приступают к проверке системы посадки в поезд с использованием биометрических данных.

С 25 декабря 2025 года начался первый этап испытаний технологии посадки с использованием биометрических данных, в которых участвовали работники ОАО «РЖД» и Центра биометрических технологий.
В апреле 2026 года стартовал второй этап тестирования технологии. Теперь возможность опробовать сервис предоставлена пассажирам «Ласточек», следующих по маршрутам:
В настоящее время посадка в поезд по биометрии возможна на начальных станциях этих маршрутов – в Москве, Иванове, Костроме и Нижнем Новгороде.
Все проводники, обслуживающие указанные маршруты, прошли дополнительное обучение по работе с сервисом и получили специально разработанные текстовые и видеоинструкции.
Была выполнена дополнительная настройка интерфейса и интеграция мобильных устройств проводников с Единой биометрической системой и Госуслугами.
Сервис функционирует на основе государственной единой биометрической системы (ГИС ЕБС). Система сертифицирована Федеральной службой безопасности РФ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ, обладает необходимым уровнем защиты. Биометрические данные в ГИС ЕБС хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не выходят за пределы защищенного контура государственной системы.
Данные биометрии в ГИС ЕБС защищены законодательством, которое предусматривает ответственность за нарушение правил размещения, хранения и обработки данных.
Применение биометрической идентификации при посадке в поезд возможно при соблюдении следующих условий:
Предполагается, что после успешного завершения тестирования сервис будет расширен на другие маршруты. Пассажир сможет выбрать способ посадки – по биометрии или по документу, удостоверяющему личность.
ВАЖНО: для гарантированной посадки на поезд во время испытаний сервиса пассажир должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные которого были использованы при покупке билета.