РЖД приступают к проверке системы посадки в поезд с использованием биометрических данных.

С 25 декабря 2025 года начался первый этап испытаний технологии посадки с использованием биометрических данных, в которых участвовали работники ОАО «РЖД» и Центра биометрических технологий.

В апреле 2026 года стартовал второй этап тестирования технологии. Теперь возможность опробовать сервис предоставлена пассажирам «Ласточек», следующих по маршрутам:

Москва – Иваново: поезда №№ 732, 733, 738, 740;

Москва – Кострома: поезда №№ 741, 742, 743, 744, 745, 746;

Москва – Нижний Новгород: поезд № 723.

В настоящее время посадка в поезд по биометрии возможна на начальных станциях этих маршрутов – в Москве, Иванове, Костроме и Нижнем Новгороде.

Все проводники, обслуживающие указанные маршруты, прошли дополнительное обучение по работе с сервисом и получили специально разработанные текстовые и видеоинструкции.

Была выполнена дополнительная настройка интерфейса и интеграция мобильных устройств проводников с Единой биометрической системой и Госуслугами.

Сервис функционирует на основе государственной единой биометрической системы (ГИС ЕБС). Система сертифицирована Федеральной службой безопасности РФ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ, обладает необходимым уровнем защиты. Биометрические данные в ГИС ЕБС хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и не выходят за пределы защищенного контура государственной системы.

Данные биометрии в ГИС ЕБС защищены законодательством, которое предусматривает ответственность за нарушение правил размещения, хранения и обработки данных.

Применение биометрической идентификации при посадке в поезд возможно при соблюдении следующих условий:

Возраст пассажира достиг 18 лет на момент начала путешествия; Пассажир зарегистрировал свои биометрические данные в Единой биометрической системе. Подробнее; Пассажир подтвердил свою учетную запись в Госуслугах. В учетной записи указаны данные действующего паспорта гражданина Российской Федерации. Учетную запись можно подтвердить в отделениях авторизованных банков, в центрах обслуживания и другими способами. Подробнее; При покупке билета пассажир указал данные действующего паспорта гражданина Российской Федерации/загранпаспорта гражданина Российской Федерации (информация о документах должна быть внесена в Госуслуги); Пассажир дал согласие на доступ сервисов ОАО «РЖД» к биометрическим данным. Это согласие подтверждается один раз перед первым использованием биометрических данных для посадки в поезд.

Предполагается, что после успешного завершения тестирования сервис будет расширен на другие маршруты. Пассажир сможет выбрать способ посадки – по биометрии или по документу, удостоверяющему личность.

ВАЖНО: для гарантированной посадки на поезд во время испытаний сервиса пассажир должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, данные которого были использованы при покупке билета.