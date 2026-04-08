РЖД достигли рекордных показателей по экспорту угля в восточном направлении.

В марте 2026 года было отправлено на экспорт 11,1 млн тонн угля по железнодорожной сети РЖД в восточном направлении, что на 6% превышает показатели марта 2025 года, на 14% - марта 2024 года и на 63% - марта 2016 года.

Таким образом, был установлен новый месячный рекорд по объему перевозок.

С учетом внутренних перевозок по БАМу и Транссибу на восток было отправлено 14,8 млн тонн угля, что также является рекордным показателем за всю историю.

Общий объем погрузки угля на железнодорожной сети РЖД в марте достиг 28,7 млн тонн (+0,7% по сравнению с мартом 2025 года), из них на экспорт – 15,9 млн тонн (+5,9%).

В сторону портов было отправлено 14,8 млн тонн (+10,3%), включая:

в порты Дальнего Востока – 10,2 млн тонн (+11,6%);

в порты Юга – 2,2 млн тонн (увеличение в 2,2 раза);

в порты Северо-Запада – 2,4 млн тонн (-26%).

Уголь составил 30% от общего объема погрузки РЖД в марте (в 2025 году – 29,2%).

За I квартал 2026 года объем погрузки угля достиг 81,5 млн тонн (-4,2%), в том числе на экспорт – 4,4 млн тонн (-3,8%).