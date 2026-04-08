Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД достигли рекордных показателей по экспорту угля в восточном направлении.

2026-04-08 15:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В марте 2026 года было отправлено на экспорт 11,1 млн тонн угля по железнодорожной сети РЖД в восточном направлении, что на 6% превышает показатели марта 2025 года, на 14% - марта 2024 года и на 63% - марта 2016 года.

Таким образом, был установлен новый месячный рекорд по объему перевозок.

С учетом внутренних перевозок по БАМу и Транссибу на восток было отправлено 14,8 млн тонн угля, что также является рекордным показателем за всю историю.

Общий объем погрузки угля на железнодорожной сети РЖД в марте достиг 28,7 млн тонн (+0,7% по сравнению с мартом 2025 года), из них на экспорт – 15,9 млн тонн (+5,9%).

В сторону портов было отправлено 14,8 млн тонн (+10,3%), включая:

  • в порты Дальнего Востока – 10,2 млн тонн (+11,6%);
  • в порты Юга – 2,2 млн тонн (увеличение в 2,2 раза);
  • в порты Северо-Запада – 2,4 млн тонн (-26%).

Уголь составил 30% от общего объема погрузки РЖД в марте (в 2025 году – 29,2%).

За I квартал 2026 года объем погрузки угля достиг 81,5 млн тонн (-4,2%), в том числе на экспорт – 4,4 млн тонн (-3,8%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru