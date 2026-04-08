Когда наступит летний период, Северная магистраль подготавливает свыше 200 вагонов для субурбанских транспортных услуг.

2026-04-08 15:09
К летнему периоду пассажирских перевозок на Северной железной дороге готовятся 76 вагонов электропоездов, 58 вагонов рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» и 67 вагонов локомотивной тяги.

Специалисты железной дороги осуществляют проверку технического состояния корпуса, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов. Особое внимание уделяется интерьерам и сантехническому оборудованию, системам кондиционирования и дезинфекции воздуха, электропитанию, водоснабжению, оповещению и пожарной безопасности. Проверяются системы передачи аудио- и видеоинформации внутри вагона, запорные устройства оконных блоков, механизмы и автоматика дверей, обновляется навигация внутри вагона для пассажиров, включая маломобильных. Вентиляция переключается на летний режим работы. Выполняется обновление лакокрасочного покрытия внутри вагонов, их внешняя очистка, уборка салонов.

Подготовка подвижного состава осуществляется в моторвагонном депо Данилов, а также на производственных площадках в Рыбинске, Иванове, Архангельске, Котласе и Печоре, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

