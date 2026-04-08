Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 11 апреля на Свердловской железнодорожной магистрали начнут ходить дополнительные летние поезда.

2026-04-08 13:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для летнего периода СвЖД запланировала дополнительные пригородные поезда в Свердловской области. Это связано с обычным увеличением числа пассажиров, которые предпочитают "дачные" и туристические поездки. Перевозки осуществляет АО "Свердловская пригородная компания" (СПК).

С 11 апреля по 11 октября 2026 года запланированы дополнительные пригородные поезда:

  • № 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);
  • № 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);
  • № 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по выходным и праздничным дням);
  • № 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздничным дням).

Также, с 11 апреля по 11 октября 2026 года для удобства садоводов и дачников предусмотрены дополнительные остановки на небольших станциях, где в зимний период некоторые электрички не делают остановку. Это о. п. Плюсниха, Берлога, Вершина, Меркитасиха, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки и др.

С 9 мая по 27 сентября 2026 года по выходным и праздничным дням будет работать пригородный поезд № 6591/6592 Дружинино – Михайловский Завод.

С 22 мая начинает свою работу экспресс до природного парка "Оленьи ручьи". Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский завод будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям до 25 октября. На нем любители местного туризма смогут быстро и комфортно добраться до одной из самых посещаемых природных достопримечательностей Свердловской области.

Проверить актуальное расписание и купить билеты можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru