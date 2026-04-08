С 11 апреля на Свердловской железнодорожной магистрали начнут ходить дополнительные летние поезда.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для летнего периода СвЖД запланировала дополнительные пригородные поезда в Свердловской области. Это связано с обычным увеличением числа пассажиров, которые предпочитают "дачные" и туристические поездки. Перевозки осуществляет АО "Свердловская пригородная компания" (СПК).

С 11 апреля по 11 октября 2026 года запланированы дополнительные пригородные поезда:

№ 6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда (ежедневно);

№ 6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская (ежедневно);

№ 6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (по выходным и праздничным дням);

№ 6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (по выходным и праздничным дням).

Также, с 11 апреля по 11 октября 2026 года для удобства садоводов и дачников предусмотрены дополнительные остановки на небольших станциях, где в зимний период некоторые электрички не делают остановку. Это о. п. Плюсниха, Берлога, Вершина, Меркитасиха, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки и др.

С 9 мая по 27 сентября 2026 года по выходным и праздничным дням будет работать пригородный поезд № 6591/6592 Дружинино – Михайловский Завод.

С 22 мая начинает свою работу экспресс до природного парка "Оленьи ручьи". Пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский завод будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям до 25 октября. На нем любители местного туризма смогут быстро и комфортно добраться до одной из самых посещаемых природных достопримечательностей Свердловской области.

Проверить актуальное расписание и купить билеты можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", в терминалах самообслуживания и на сайте СПК, а также в пригородных кассах. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.