Из Самары в Астрахань отправится туристический поезд

С 26 по 28 августа из Самары в Астрахань назначен второй туристический поезд выходного дня в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье». Первые туристы железнодорожного круиза отправились в Астрахань 29 июля. Все билеты были выкуплены заранее. Дополнительный астраханский рейс назначен в связи с многочисленными положительными отзывами туристов и большим спросом со стороны пассажиров.

В рамках проекта путешественники смогут выбрать одну из экскурсионных программ тура – «Вкусно едем в Астрахань. Полосатый рейс» или «В край цветущих лотосов». За выходные участники тура совершат прогулку по центру Астрахани и посетят жемчужину города – Астраханский кремль. В зависимости от выбранной программы туристам будет предложена водная прогулка по дельте Волги, где гости станут свидетелями уникального природного явления – цветения лотосов, или посещение бахчевого хозяйства, где выращивают настоящие астраханские арбузы.

Особый интерес такая поездка вызовет у гурманов. Для туристов приготовят на костре настоящую астраханскую уху и предложат местные деликатесы.

В составе поезда – комфортабельные вагоны СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный) и на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.