Объем Wi-Fi-трафика на железнодорожных станциях увеличился на 78% в первом квартале 2026 года.

Посетители железнодорожных вокзалов и станций скачали 1,7 тыс. терабайт данных через бесплатный Wi-Fi с января по март 2026 года. Это на 78% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Вокзал Краснодар занял первое место по объему скачанных данных (28,2 ТБ), второе место занял Брянск (23,88 ТБ), а третье - Адлер (23,54 ТБ). Вокзал Ростов-Главный стал четвертым (22,51 ТБ), а пятое место занял Восточный вокзальный комплекс в Москве (17,68 ТБ).

Увеличение числа подключений и скачанного трафика на вокзалах связано с ростом пассажиропотока на южных и западных направлениях: пассажиры активно используют Wi-Fi, ожидая поезда.

Проект по обеспечению беспроводного доступа к интернету на железнодорожных вокзалах и станциях реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» с 2015 года. Количество мест на железнодорожной инфраструктуре, где доступен публичный Wi-Fi, растет каждый год. Например, в 2025 году были подключены вокзал Можга в Удмуртии, ТПУ Компрессорный в Казани, станция Петровско-Разумовская МЦД-1 в Москве и другие объекты. Бизнес-залы на вокзалах страны также получили дополнительное подключение. В результате объем Wi-Fi-трафика на железнодорожных вокзалах и станциях увеличился на 65% в 2025 году.