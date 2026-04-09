Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

25 апреля на Московской железной дороге будет проведен обычный субботник.

2026-04-09 15:27
25 апреля на Московской железной дороге пройдет общий субботник. Идею проведения субботника, приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, предложили сотрудники и ветераны локомотивного депо Москва-Сортировочная.

Весенние субботники стали значимой традицией для работников железнодорожного транспорта на протяжении более 100 лет: 12 апреля 1919 года сотрудники депо Москва-Сортировочная впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали 3 паровоза, которые позже отправились на фронт. Их инициатива была высоко оценена правительством, что привело к присвоению первому субботнику названия «Великий почин».

С тех пор каждый год на традиционные субботники выходят все, кто не занят в этот день в основном производственном процессе, а также ветераны отрасли. Они улучшают состояние территорий и полосы отвода вблизи железнодорожных путей, сажают деревья, проводят уборку рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, поддерживают в порядке воинские захоронения и мемориалы, расположенные на железнодорожной инфраструктуре.

В связи с объявленным в компании Годом пассажира в ходе субботников особое внимание будет уделено улучшению состояния пассажирской инфраструктуры: вокзалов, платформ, остановочных пунктов и прилегающих к ним территорий, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru