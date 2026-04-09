25 апреля на Московской железной дороге будет проведен обычный субботник.

25 апреля на Московской железной дороге пройдет общий субботник. Идею проведения субботника, приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, предложили сотрудники и ветераны локомотивного депо Москва-Сортировочная.

Весенние субботники стали значимой традицией для работников железнодорожного транспорта на протяжении более 100 лет: 12 апреля 1919 года сотрудники депо Москва-Сортировочная впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали 3 паровоза, которые позже отправились на фронт. Их инициатива была высоко оценена правительством, что привело к присвоению первому субботнику названия «Великий почин».

С тех пор каждый год на традиционные субботники выходят все, кто не занят в этот день в основном производственном процессе, а также ветераны отрасли. Они улучшают состояние территорий и полосы отвода вблизи железнодорожных путей, сажают деревья, проводят уборку рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, поддерживают в порядке воинские захоронения и мемориалы, расположенные на железнодорожной инфраструктуре.

В связи с объявленным в компании Годом пассажира в ходе субботников особое внимание будет уделено улучшению состояния пассажирской инфраструктуры: вокзалов, платформ, остановочных пунктов и прилегающих к ним территорий, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.