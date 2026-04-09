Магистраль Горьковская приняла участие в экспозиции «КировБилд-2026»

2026-04-09 15:14
Магистраль Горьковская приняла участие в экспозиции «КировБилд-2026»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Работники Горьковской железнодорожной линии участвуют в специализированном строительном событии «КировБилд-2026», которое происходит в Кирове с 9 по 11 апреля 2026 года.

Специалисты железной дороги обсуждают возможности сотрудничества в сфере транспортировки строительных грузов с ведущими компаниями региона, делятся эффективными методами для перевозки местной продукции, а также демонстрируют новые маршруты и технологии, которые помогут производителям улучшить логистику.

Событие направлено на объединение специалистов в области строительства, архитектуры, дизайна и поставщиков материалов. На выставке собрались более 70 ведущих компаний региона. В церемонии открытия участвовали министр строительства Кировской области Михаил Скоков и заместитель министра экономического развития Кировской области Евгений Соколов.

На выставке показаны достижения в области производства новых строительных и отделочных материалов, изделий из железобетона, металлоконструкций, энергоэффективные решения, системы «умного дома». В программе предусмотрены семинары, мастер-классы и лекции от экспертов, представителей властных структур и производителей региона, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

