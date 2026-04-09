Безопасностные инструктажи с участием «Поезда знаний» на станции Златоуст в Челябинской области посетили 76 учащихся.

2026-04-09 12:53
Безопасностные инструктажи с участием «Поезда знаний» на станции Златоуст в Челябинской области посетили 76 учащихся.
8 апреля "Поезд знаний" впервые прибыл на станцию Златоуст в Челябинской области. 76 учеников из местных школ, являющихся членами отрядов юных инспекторов безопасности движения, посетили его.

Сотрудники железной дороги в специально оборудованном вагоне провели уроки безопасности, показали тематические фильмы и проверили знания с помощью онлайн-квеста. Робот Алекс напомнил детям правила поведения на железнодорожных путях, сделав процесс обучения более ярким и запоминающимся.

В дополнение к этому, для детей была организована экскурсия на учебном полигоне ЮУЖД, где они могли применить полученные знания на практике, а также познакомиться с различными объектами железнодорожной инфраструктуры и специальной техникой. Экскурсия завершилась вручением тематических сувениров.

Проект "Поезд знаний" был запущен на ЮУЖД в 2022 году. В 2025 году в нем приняли участие более 1,6 тыс. учеников.

Железнодорожники Южного Урала уделяют особое внимание профилактике травматизма несовершеннолетних на объектах инфраструктуры. Напоминаем, что железная дорога - это место повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать правило: переходить пути только в установленных и оборудованных для этого местах - по пешеходным переходам, тоннелям, мостам, железнодорожным переездам, путепроводам, обозначенным соответствующими знаками, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, созданными ОАО "РЖД", которые можно найти на сайте ЮУЖД в разделе "Безопасность", как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

