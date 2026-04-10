Работники железной дороги устроили "Пункт безопасности" на собрании молодых регулировщиков трафика из Кировской области.

В Кирове, в Дворце творчества «Мемориал», прошел ежегодный сбор юных инспекторов движения. Участники посетили 6 образовательных «пунктов», один из которых был организован сотрудниками Горьковской магистрали.

На «площадке приключений» молодых участников знакомили с профессиями, связанными с железнодорожным транспортом. Дети узнали о деятельности проводника пассажирских вагонов, машиниста локомотива, электромонтера контактной сети, связиста, билетного кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов и попробовали себя в роли сигналиста.

Кроме того, дети изучили правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Юные инспекторы движения участвовали в интерактивной игре, где сами искали нарушителей, а также отгадывали железнодорожные звуки и сигналы.

В этом году на сбор приехало более 100 детей из 30 малых городов и районов Кировской области. От работников железной дороги все участники получили памятные подарки.

Горьковская магистраль регулярно проводит профилактическую работу по предотвращению детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, проводятся рейды, а также информационные беседы и интерактивные игры в образовательных учреждениях. Такой формат позволяет провести более подробные и адресные беседы со школьниками, акцентировать их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге, ответить на интересующие вопросы.

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.