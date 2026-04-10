В первом триместре 2026 года количество Wi-Fi-данных на станциях Свердловской железнодорожной сети увеличилось на 50%.

С января текущего года посетители станций Свердловской железной дороги загрузили и отправили через Wi-Fi свыше 63 терабайт данных различного контента (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года – 39,8 Тб).

Станция Тюмень возглавила список по объему загруженных данных (15,3 Тб). В пятерку лидеров по объему интернет-трафика вошли станции Екатеринбург (13,4 Тб), Тобольск (7,4 Тб), Нижний Тагил (7 Тб) и Пермь-2 (4,5 Тб).

Число пользователей продолжает увеличиваться: с января по март 2026 года услугой бесплатного Wi-Fi на станциях СвЖД воспользовались 85 тыс. человек (в январе – марте 2025 года – около 40 тыс.).

Общедоступный Wi-Fi на станциях является неотъемлемой частью сервиса, без которого невозможно представить современное путешествие. Он позволяет пассажирам всегда быть на связи, оперативно проверять расписание, покупать билеты, вызывать такси, работать или отдыхать. Wi-Fi превращает транзитную зону в полноценное комфортное цифровое пространство. Процесс подключения к общедоступному Wi-Fi максимально упрощен: после однократной процедуры авторизации ее повторение не требуется ни в одной из локаций, где предоставляется услуга.

Проект по обеспечению беспроводного доступа в интернет на железнодорожных станциях реализуется ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» с 2015 года. Количество мест на железнодорожной инфраструктуре, где организован общедоступный Wi-Fi, увеличивается каждый год. На территории СвЖД услуга доступна на станциях Екатеринбург, Каменск-Уральский, Камышлов, Когалым, Кунгур, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Первоуральск, Пермь-1, Пермь-2, Пыть-Ях, Ревда, Серов, Тобольск, Тюмень, Чусовская, Шувакиш, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.