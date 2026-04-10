На вокзале Коромыслово в Ярославском регионе стартовали масштабные ремонтные мероприятия.

В апреле этого года начались первые крупные ремонтные работы на станции Коромыслово СЖД в рамках ее модернизации. Планируется, что до конца июля будут демонтирована рельсошпальная решетка, уложено 3,3 км рельсов в бесстыковой «бархатный» путь и 7 новых стрелочных переводов, а также проведена очистка щебеночного балласта и выправка пути.

Модернизация проводится в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по продлению приемо-отправочных путей. В прошлом году на этой станции железнодорожники подготовили земляное полотно и обновили контактную сеть.

Станция Коромыслово находится на участке Ярославль-Главный – Александров, где наблюдается интенсивное движение. Во время ремонта движение поездов не будет прерываться.

Плановые ремонтные работы помогают обеспечивать надежность железнодорожной инфраструктуры, безопасность перевозок и увеличивать скорость движения поездов. В 2025 году на СЖД был проведен капитальный ремонт 307 км пути, заменены 87 стрелочных переводов, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.