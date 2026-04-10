В первом триместре 2026 года на Северной артерии было зарегистрировано 6 эпизодов ущерба для здоровья людей в районе сооружений железнодорожной связи.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В промежутке времени с января по март 2026 года на Северной железной дороге произошли несчастные случаи, в результате которых 6 человек получили травмы из-за своей небрежности и невнимательности. Все пострадавшие, к сожалению, скончались. Среди них не было несовершеннолетних. За такой же период предыдущего года на СЖД также было зафиксировано 6 смертельных исходов.

С января по март было зафиксировано по 2 случая в Ярославской и Ивановской областях, а также по одному случаю в Архангельской и Костромской областях. В Республике Коми и Вологодской области не было отмечено случаев травматизма у граждан вблизи железнодорожных объектов.

Работники железной дороги призывают граждан быть настороже и строго следовать правилам безопасности. Главной причиной травматизма все еще является грубое нарушение правил пребывания на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути. Напоминаем, что попытки сократить путь, связанные с пересечением путей в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, могут закончиться трагически. При приближении к железной дороге отключайте наушники, снимайте капюшон. Эти простые действия спасают жизни, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.