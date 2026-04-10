В честь 65-летия с момента первого выхода человека в космос, работники железной дороги Московской главной линии устроили "Просветительскую поездку" из Вязьмы в Гагарин.

10:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Больше 30 учеников из Вязьмы стали участниками «Просветительского рейса». Это мероприятие было организовано в предверии 65-летия первого полета человека в космос, чтобы познакомить детей с историей главной магистрали столицы, привлечь их к профессиям на железной дороге и предотвратить детские травмы на железнодорожных путях.

Масштабное событие было организовано благодаря совместным усилиям Московской железной дороги и АО «Центральная ППК».

Дети в сопровождении учителей, родителей и работников железной дороги отправились на пригородном поезде со станции Вязьма в Гагарин, который до 1968 года назывался Гжатск и откуда начался путь к звездам первого космонавта Земли, родившегося на Смоленщине Юрия Гагарина.

Во время путешествия работники железной дороги рассказали участникам рейса о малоизвестных фактах из истории станций и предприятий Московской железной дороги, связанных с формированием и развитием авиационно-космической отрасли.

Детям рассказали о прошлом и настоящем станций, которые сегодня носят имена летчиков-испытателей, героев-первопроходцев, проложивших дорогу в космос. Часть поездки организаторы посвятили правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре.

В Гагарине для участников мероприятия провели экскурсии по станции, Музею первого космонавта, расположенному на вокзале, и посту электрической централизации. Дети увидели макет первого космического корабля «Восток-1», бинокль и фотоаппарат, а также познакомились с современными профессиями на железной дороге.

В знак памяти о поездке всем участникам мероприятия вручили сувениры от Московской железной дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.