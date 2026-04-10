В первом триместре 2026 года грузоперевозки для экспорта в контейнерах по Дальневосточной железной дороге увеличились на 10,9%
2026-04-1010:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по март 2026 года с территории Дальневосточной железной дороги было отправлено в экспорт 8,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В общей сложности было перевезено 325,7 тыс. контейнеров ДФЭ (+1,5%). Из них гружёных – 300,8 тыс. контейнеров ДФЭ (+1%), в которых перевезено 3,4 млн тонн грузов (-2,4%), включая:
химикаты и соду – 51,3 тыс. ДФЭ (+1,1%);
потребительские товары – 46,3 тыс. ДФЭ (+7,8%);
автомобили и комплектующие – 44,7 тыс. ДФЭ (без изменений по сравнению с прошлым годом);
метизы – 41,6 тыс. ДФЭ (-1,8%);
прочие и сборные грузы – 22,5 тыс. ДФЭ (+20,9%);
прочие продукты питания – 8,8 тыс. ДФЭ (+17,8%);
лесные грузы – 7,1 тыс. ДФЭ (-3,6%);
строительные грузы – 3,6 тыс. ДФЭ (+18,6%), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ДВЖД.
