В апреле 2026 года на Киевской ветке Московской железной дороги происходит корректировка графика движения пригородных электропоездов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 апреля на участке Бекасово – Нара Киевского направления МЖД стартуют работы по капитальному ремонту 1 главного пути, которые продолжатся до конца месяца. В течение этого времени планируется уложить 3,9 км бесстыкового пути, что позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов.

Сотрудники железной дороги проведут полный цикл ремонтных работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку и сварку пути. Для этого подготовлены необходимые материалы и техника, в том числе разборочные и укладочные краны, машины глубокой очистки щебеночного балласта, выправочно-подбивочные путевые машины и щебеночно-очистительные комплексы, рельсосварочная машина.

Технологические «окна» назначены 12–17 апреля с 22:10 до 08:10, с 23:50 19 апреля до 23:50 22 апреля, 24, 27–030 апреля с 1:50 до 09:50. На время работ движение поездов организуется по соседнему пути в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов, в основном, дальних маршрутов, внесены корректировки. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок, часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведено из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.